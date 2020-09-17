一份新出爐的調查顯示，全球逾8成的受訪者希望政府在做出重大決策時，能夠參考最新的科學證據，超過7成民眾認為科學研究與數據能夠協助解決社會重大議題。

美國獨立市調公司「Povaddo」近期針對全球超過19國、逾1.9萬名成人進行社會重大政策的信任感調查，結果顯示全球高達77%的民眾相信，科學研究與數據能夠解決社會重大議題，高達84%的受訪者希望政府在制定政策時，能夠參考最新的科學研究與數據。

除了政府，85%的民眾也認為企業應該以科學為基礎，進行相關產品研發，甚至高達90%的受訪者認為企業應該繼續投入科學研究，以改善公司產品與服務。

台灣方面，74%民眾認同科學有助於解決社會議題，更有88%的受訪者希望政府以科學研究為根基來制定政策。

儘管民眾強烈希望政府與企業以科學為立基，不過實際執行程度與民眾的期待有很大的落差，全球47%受訪者認為他們所處的社會對科學研究不夠重視，只有51%的民眾認定他們的政府在以科學為基礎制定政策方面做得夠好了。在台灣，甚至有超過60%的受訪者認為，自己難以取得可靠的最新科學發展資訊，這個數字還高於全球平均值54%。

針對調查結果，菲利普莫里斯國際（Philip Morris InternationalInc.）策略暨科學傳播副總裁吉爾克里斯特（Moira Gilchrist）表示，「民調結果令人擔憂，而且向企業、媒體與政府傳遞了明確的訊息：應該將準確地傳遞科學訊息視為優先要務。」

在一場以「科學事實與科學虛構」（Science Facts or Science Fiction）為主題的網路座談中，「維基百科」（Wikipedia）創辦人韋爾斯（Jimmy Wales）以科學在新冠疫苗中扮演的角色為出發點，指出當人們在討論疫苗以及如何應對病毒時，「最簡單的方式就是看科學怎麼說」，不過他也坦言數據是複雜的，以執政者的角度而言，要即時傳遞容易被大眾理解的資訊是非常困難的，因此出現資訊落差。

這份民調於今年6月25日至7月8日針對包括台灣、英國、美國、韓國等全球19國民眾進行調查，在95%信心水準下，誤差範圍在正負0.72%之間。

(中時新聞網)