骨髓移植當日，來自台灣捐贈者低溫保存的熱血。（北榮提供）

移植後病人恢復良好，與柯博伸醫師合照。（北榮提供）

全球COVID-19(武漢肺炎)疫情持續升溫，截至8月底，已有超過2521萬人染疫 ，國際醫療需求在各國管制措施下也面臨挑戰。而台灣於今(2020)年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，但相較於其他國家，台灣疫情相對穩定，成為全球少數醫療能量尚有餘裕的國家，讓許多具急迫醫療需求的海外患者期盼有機會來台尋生機。

全球COVID-19疫情嚴峻 122天求醫找瞴路！

臺北榮民總醫院血液科與院內國際醫療中心，於今(2020)年5月份收到國際醫療請求，一名美籍38歲女性「急性骨髓性白血病(AML)」患者，亟需進行「骨髓移植」延續生命，但適逢各國COVID-19疫情日趨嚴峻，紛紛採取限制入境措施，也壓縮國際醫療的可能性。

患者自2月份於北京進行化學治療後，一直期盼有機會能透過「骨髓移植」降低復發風險續命，但礙於北京疫情正值高峰，宣佈全數「骨髓移植」無限期停止；自此經過四個月約122天的煎熬尋覓，同時評估各種國際醫療可能性，期間更碰到許多阻礙限制。所幸，最後透過外交部溝通協調，加上美國在台協會(American Institute in Taiwan, AIT))的極力爭取下，最終順利經衛福部特准取得入台的國際醫療特別許可證，於六月底來台成功接受骨髓移植，目前持續追蹤逾二個月，病況穩定，患者也終於不再擔心受怕。

把關國人健康！國際醫療嚴格檢疫、防堵疫情

臺北榮總副院長陳適安表示，國際醫療中心當初收到病人請求，經過血液科團隊整體評估，判定此患者必須及時進行骨髓移植治療，避免病況急速惡化危及性命，經過多次院科內會議討論，並積極與衛福部爭取，加上各單位協助，才能順利促成患者來台就醫治療。

臺北榮總內科部部主任侯明志提到，目前雖然疫情緊繃，但基於醫療無國界的人道精神，在經過審慎評估，確認病患的緊急性醫療需求後，決議收治此名患者。同時間也緊急向衛福部檢具患者相關資料、就醫申請文件等，說明其醫療必要性、療程延續性及風險性等細節，協助患者來台接受醫療服務，期望發揮醫療助人的最大目的，展現台灣優質醫療及貢獻。

臺北榮總血液科主任高志平說明，就許多層面考量，也理解國人擔憂，因此當時收治病患後，也與衛福部疾管署防疫單位，就防疫管理措施，包含入境後隔離、檢疫以及就醫流程等細節討論，確保外來人士入境後發生社區及醫院內感染的風險，嚴格為國人健康安全把關，防堵疫情。

搶救20％的可能性 「骨髓移植」即刻救援！

收治患者進行骨髓移植的臺北榮總血液科醫師柯博伸說明，「急性骨髓性白血病(AML)」棘手的問題在於復發率高，特定基因變異的患者中，若不能透過「骨髓移植」積極治療，預後不佳。

柯博伸進一步解釋，而此次來台的個案，就屬於情況較差的FLT3-ITD基因變異患者，她在二月於北京接受化學治療及非特異性口服標靶藥物治療後，骨髓裡的癌細胞已完全緩解，但若未能儘快接受骨髓移植，復發風險將與日俱增；不但前期的化學治療成效付諸流水，後續存活率也恐怕不超過20％。所幸，患者於６月底順利來台入院進行「骨髓移植」，利用配對吻合捐贈者的週邊血幹細胞進行移植。移植順利完成後，目前追蹤情況未有嚴重感染風險，已安然度過了移植最危急的關鍵時刻。

「隱形冠軍」！ 台灣白血病治療評分全球NO.1

患者一直很感謝台灣及臺北榮總伸出援手，願意幫助需要的海外人士來台就醫。她也特別提及，當初來台灣就醫，也是因為波士頓麻省總醫院(哈佛大學附設醫院)推薦，建議他們向台灣求助，因根據2016年 Bill ＆ Melinda Gates 基金會 調查，並刊載在知名醫學期刊《刺絡針》指出，在全球195個國家評比醫療可近性與品質，台灣在白血病治療評分達100分，為全球第一，堪稱為台灣的「隱形冠軍」。

這推薦也讓他們有了詢問臺北榮總的契機，對於台灣的醫療服務更有信心！尤其原本北京主治醫師評估移植住院需要兩個月，但臺北榮總柯博伸醫師在1個月的時間內，就讓她順利完成從入院至完成骨髓移植並且順利出院，減少了住院的勞累，令她十分感激，讓她對臺北榮總堅強的醫療實力留下深刻印象！

最後，她也忍不住讚美台灣的防疫與把關，從入境前需要提供核酸檢測因性報告，入境後直接送往防疫旅館隔離，到入院前由急診隔離區再次核酸檢測確認陰性，讓她在台灣很有安全感，也覺得能外出甚至旅遊的台灣人真的很幸福，這次治療順利完成出院後，她也開始品嘗臺北有名的牛肉麵跟小籠包等等台灣知名美食！

(中時 )