地震時有地鳴傳出，代表天子治國失策？錯誤季節降雪，代表大臣即將作亂？地上冒出大量昆蟲，表示將發生飢荒？月亮遮蔽火星，代表戰爭失利？日常中可能見到的天文現象，在古代星占書中皆與國運息息相關，屬於禁書，民間不能閱讀。國家圖書館近日將特藏的明代術數類善本《天元玉曆祥異賦》(書號：06472)復刻問世，讓民眾享有古代帝王家與欽天監才能得知的「特權」。

《天元玉曆祥異賦》是中國古代天文星占書集大成之作，書中蒐羅天、地、日、月、流星、風雨、虹霓等大氣現象及占星術，並用彩圖描繪，對於了解古代天文現象是極佳的參考；它甚至是世界上早期收錄極光的古籍之一！

為了推廣國家寶藏到全世界，國圖近年來積極與國內出版社合作復刻古籍，這次特別與大塊文化攜手合作出版《新編御製天元玉曆祥異賦》彩繪本，並邀請政大名譽教授、中研院兼任研究員李豐楙教授編審與導讀，公開塵封百年的明代禁書，讓廣大讀者得以窺知古代天文現象、了解古代天文曆法的精髓。

國圖與大塊文化17日舉辦新書發表會暨主題講座，會中國圖館長曾淑賢與大塊文化董事長郝明義分享了復刻古籍的心路歷程。曾淑賢強調，古籍重印與復刻出版，能讓國圖珍藏的經典在21世紀以嶄新面貌重新展現，也有利於海外眾多漢學研究學取得利用，拓展漢學研究的深度與廣度。

曾淑賢說，國圖館藏《天元玉曆祥異賦》有多種版本，這次與大塊合作的是其中保存最完整與精美的一部。這部明代朱絲精鈔彩繪本原書共20冊，以上圖下文的方式成書，共繪畫有900幅各式天文奇象彩圖，彩圖設色淡雅，構圖古樸，饒富趣味。

李豐楙以「天象解密：《天元玉曆》與當代社會」專題演講，他以歷史、民俗、天文、社會學、版本學等角度，引領讀者們充分觀覽古籍之美，並進一步闡釋古人如何看待這些天象，及其背後的社會意義與科學原理。

(旺報 )