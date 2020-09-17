中秋節將至，新北市衛生局抽驗126件中秋應景食材，其中2件有蔬菜檢出農藥殘留超標，分別是在「青蔥」檢出殺蟎劑、殺菌劑，以及在「油菜」檢出殺蟲劑；兩案皆已移請供應商所轄衛生局追辦，後續可依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬至2億元罰鍰。

新北市衛生局表示，這次抽驗126件中秋應景食材，其中有2件蔬菜檢出農藥殘留超標，另為強化業者自主管理，衛生局與糕餅商業同業公會辦理烘焙從業人員教育訓練，並委託中華食品安全管制系統發展協會輔導、評核，共56家獲頒「優級」、1家「良級」標章，衛生局今也頒獎表揚，肯定業者落實衛生管理所做的努力。

衛生局副局長許朝程說明，126件中秋應景食材，包含20件月餅、餡類等相關製品、20件烤肉調味醬、80件應景烤肉食材及6件紙盤、紙杯等食品容器。其中不合格的2件分別在「青蔥」檢出殺蟎劑「Spirodiclofen賜派芬0.03ppm（標準：0.01ppm以下）」、殺菌劑「Thifluzamide賽氟滅0.02ppm（標準：不得檢出）」以及「油菜」檢出殺蟲劑「Cyantraniliprole賽安勃0.07ppm（標準：不得檢出）」。

衛生局今在記者會上，頒發餐飲衛生管理分級評核標章，包括新北糕餅名店龍鳳堂餅舖、裕馥西點麵包店、宏宜西點麵包店、王師父餅舖及心心麵包店等業者代表受獎。輔導內容包括藉由專家學者專案輔導餐飲業者包含從業人員、作業環境、廢棄物及倉儲管理，以及製程與品管、飲食場所標示、食材來源等，落實業者食安衛生自主管理，通過稽核後頒發標章並公開表揚。

許朝程呼籲，民眾在選購蔬果時應選擇具有良好信譽商家的產品，且食用前應多加利用流動清水清洗、去皮或切除蔬果的蒂頭、根部等不易清洗之凹陷部位，來減低農藥的殘留，以確保安全。民眾在外用餐或選購食品時，可以優先選擇獲評「優級」及「良級」的商家。

(中時 )