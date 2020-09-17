金門縣府期待海上新遊程 ，帶來新一波旅遊盛況。（金廈海運提供）

「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊，為離島金門帶來1萬37人次的遊客和預期的觀光產值。縣府觀光處規畫的「海上巡弋-今夏看金廈」偽出國新遊程也將於近期出發，期待再迎來新一波海上遊盛況。

縣府觀光處說明，全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊，突破新冠肺炎疫情的陰影，自7月29日啟航至9月15日止，已為金門迎來8艘次1萬37人次的遊客，以人均消費額3000元計，為地方挹注不少觀光產值。

縣府打鐵趁熱，規畫推動的小三通「海上巡弋-今夏看金廈」偽出國新遊程，日前已由縣港務處邀集小三通CIQS（海關、證照查、檢疫、安檢）等聯檢相關單位、船運業者、免稅商店業者協調，決議比照桃園機場模式，專案函報中央核准後啟動。

觀光處強調，這是一條新路線、新體驗，金廈海域沿線美麗風光和搭船悠閒海上遊，將以新包裝呈現金門觀光的新樣式、新亮點，相當值得期待。

(中時 )