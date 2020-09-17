中信兄弟拿到上半季冠軍，不過下半季卻打得掙扎，目前戰績墊底，與第一名的統一獅有3.5場勝差，總教練丘昌榮對球隊現狀不滿意，今日賽前少見說重話，直言團隊表現不佳，「現況來說，這種表現絕對不可能拿到總冠軍。」

丘昌榮直言目前球隊不管投手、守備、攻擊，各部門表現都不佳，「下半季只剩20多場，雖然拿到上半季冠軍，但到現在下半季也打了30多場，需要盡快調整，現況來說，這種表現絕對不可能拿到總冠軍。」兄弟下半季落差最大的是團隊打擊率，2成81是各隊最低。

「有跟選手講，不管是要打總冠軍還是挑戰賽，球迷買票進場，又有轉播，職業選手只要穿上球衣就要繳出應有水準。」丘總賽前相當嚴肅，表示球季已經進入尾聲，每場比賽只要稍不專注就可能失誤，打擊也不能抱持調整心態上場，重要的是每場都全力以赴、讓比賽精采。

今日兄弟做出球員異動，後援投手蔡齊哲、陳柏豪下二軍，升上吳哲源、官大元，「蔡齊哲下半季找不到出力點，投手教練建議讓他下二軍調整，柏豪下半季也是時好時壞。」

(中時 )