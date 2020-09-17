藝人小鬼黃鴻升16日中午，被父親發現在北投三合街住家過世，被發現時倒臥在房間浴室門口，且口鼻出血，法醫高大成推測小鬼2種可能死因，一是心肌梗塞，二是洗澡時跌倒，導致顱內出血死亡，有網友在PTT上述說親哥哥遭遇，表示若是顱內出血，搶救回來可能會變成什麼狀況。

高大成剖析小鬼黃鴻升猝逝 從一關鍵、三因素「抽絲剝繭」

網友「ladioshuang」在PTT上發文表示，如果新聞報導沒有錯的話，口鼻會流血很大原因就是「顱內出血」，原PO說自己的哥哥大約3年前，被家人發現倒在地上、口鼻出血，當下還有呼吸心跳，因此緊急送往醫院急救，哥哥昏迷指數剩3，身上、頭部插滿引流管，也做了氣切手術。

救回一命的哥哥，在加護病房住1個月，之後轉普通病房，一直住到不能繼續住為止，但後遺症是右手、右腳無法活動，罹患失語症（aphasia，通常是因為其他疾病導致病人的語言功能缺損，最常見是由中風引起），由於生活無法自理，只好請看護照顧，且每天必須到醫院復健。

原PO透露哥哥至今每天的生活，除了復健之外，只能在家躺著，不是看電視、就是用手機看youTube。文章曝光後，許多網友對原PO經歷感到心疼，紛紛留言替原PO加油，「多陪陪他吧，他應該是最寂寞的一個」、「能看片能diy能復健就是幸福了」、「辛苦了」、「原PO心理素質還蠻強的，祝你老哥早日康復」。

(中時新聞網)