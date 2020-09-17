9/15炒股空窗期剛過，9/16一場沒有iPhone12的蘋果秋季發表會，大立光獨自殞落，預告了誰混水摸魚？！空之。

蘋果9月2日最高價是137.98美元創新高，9/11低點110美元已下跌 20.3%已經跌破空頭警戒線20%，探究其原因竟然是原來市值2兆美元的蘋果是美國散戶領了600美元救濟金瘋狂投入的結果，而這波放空狙擊蘋果的人賺到了，自9/3~9/11蘋果跌了20%。接著9/16上場的是没有iPhone的發表會，蘋果股價當天開高走低，沒有iPhone12的蘋果股價欲振乏力，我們把蘋果第二季的財報拿來研究，發現iPhone佔蘋果的總營收約45％，當預期今年5G iPhone12換機潮延後，得遞延到10月16日全球開賣，屆時時序又進入秋冬，疫情是否重燃又是不確定因素，換機需求下滑等，在銷售天數減少的情況下，iPhone12實際的銷售數字必將很不明朗‧所以9/16蘋果發表會後股價即下跌，距離137.98美元仍有一段遙遠的距離。

至於台股9/16週三漲131點，13021點離13031點只差10點，iPhone供應鏈大立光、鴻海股價全黑，大立光更是直接痛哭下跌95元2.6%且下跌量增，寓意大立光又要領先殞落，一旦股王率先跌破近期9/9低點3405元、8/31低點3370元，代表失去華為打擊仍是未完篇，因為一時將找不到遞補營收缺口。

9/16唯一亮點是第4代iPad Air在邊框的設計10.9吋採用A14處理器性能提升40％，使用時間10小時，這是全球第一個採用5奈米A14晶片，推升台積電9/15美國ADR大漲6％，距離歷史高點僅差1％，但能持續嗎？還是嘎然而止呢？我們來研究一下:9月15日之後的台積電將停止供應華為，所以第4季營收應該減少15％；台積電的最大客戶蘋果營收貢獻20％，所以台積電第4季營收沒有缺口。這就是台積電股價能撐在高檔的原因。

那麼又是誰在混水摸魚？我們也來比對比對，9/16（周三）台積電大漲，有人魚目混珠喔！誰被夾帶超彈了呢？超彈者就該空之。我們發現被帶動夾帶的是半導體股和IC設計股如世芯和立積，營收無法在第4季成長，因為華為的缺口根本就無法完全補足，所以在9/16激情過後將會立即拉回，就像9/16大立光逆大盤殞落一般。

另外還有一大警訊正在來襲，紅色供應鏈比亞迪首次奪下iPad的代工訂單，比亞迪股價在陸股價創下歷史新高，首當其衝的必是台廠的毛利率衝擊，因為殺價搶單必會影響台廠的獲利能力。所以該空鴻海、廣達、仁寶這些原本iPad的代工廠嗎？相信讀者們可以自行體會。

然而，也有好的啦，譬如iPad Air第4代Apple Pencil跟魔法鍵盤Magic Keyboard可以相容，這使得iPad升級為 MacBook，所以持續追蹤精元，因為它的第三季的營收將有可能刷新歷史新高，是隱藏的黑馬。

蘋果秋季第一場發表會看來根本就為因應新冠疫情而來，iPad Air可暢玩主機遊戲，所以Nvidia新顯示卡RTX 30系列可有想像空間，或供不應求？該念茲在茲遲須高出低進追蹤3540曜越，因為第3季有機會旺到底；還有就是蘋果Fitness、Apple Watch與健身教練聯繫起來，延伸至居家健身的商機，也在在預言新冠疫情未完篇，未來只會更多的人居家上班，甚至延伸至之後居家健身？！明牌就在你身邊，仔細觀察就會有。

（本文作者為金玉峰證券投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)