桃園邱姓父母為搬家，將5個月大的兒子放在車內副駕駛座上，孰料男嬰自己翻身摔落座位、面部朝下無法自救，父母10分鐘後返回車上發現時，男嬰已臉部發紫，緊急送醫搶救一度好轉，仍在16日宣告不治，家屬悲痛欲絕，社會局呼籲不要獨留6歲以下孩童，除將面臨最高1.5萬罰則，也易發生憾事。

邱姓父母育有3名子女，去年11月在2個女兒後生下邱姓男嬰，家族都很開心，孰料今年4月29日深夜23點，邱男和溫姓妻子在處理搬家事宜，溫婦原本揹著兒子，為了幫丈夫，把年僅5個月大的兒子卸下放在副駕駛座上，隨即幫丈夫搬運家具。

豈料邱姓父母10分鐘後返回車上，驚見兒子已從副駕駛座位上跌落腳踏墊上，且面部朝下，救起時已臉部發紫，緊急送醫，因有短暫窒息，住院治療長達4個多月，月初一度狀況好轉，返家自行照料，豈料16日仍因高燒不退再度送醫急救，仍在半小時後宣告不治。

家屬悲痛不已，不解只是「離開一下」怎發生憾事。社會局強調：「絕對不要讓孩子獨自待在任何空間！」依據《兒少法》不可讓6歲以下的兒童獨處或由不適當的人代為照顧，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，還要接受4小時以上、50小時以下的親職教育輔導，但罰錢、輔導事小，因一時疏忽，釀成永遠無法挽回的悲劇。

(中時 )