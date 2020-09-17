蘋果在台灣時間16日凌晨1點的秋季發表會上，端出最新的iPad Air搭載A14 Bionic晶片、委由台積電5奈米製程，也成為首款使用5奈米的產品。大陸智慧型手機巨頭華為向來在8月至9月期間發表旗艦級手機，但在美國晶片供貨禁令衝擊下，華為Mate 系列5G旗艦手機遲遲未發表，現在有消息傳出，將在10月中旬發表，有機會與蘋果的iPhone 12系列打對台。

去年華為在9月19日德國慕尼黑發布Mate 30 系列5G旗艦級手機，搭載華為旗下海思半導體所開發的麒麟990 5G SoC，也是首款採用台積電7奈米EUV製程的產品，但在美國對華為祭出封殺令，要求所有採用美國技術的半導體產品與服務，出貨給華為都要經過審核通過才能放行。

也因如此，市場上盛傳華為為了提高晶片庫存，加大力道向台積電拉貨7奈米、5奈米晶片，這也使得華為今年的5G旗艦級手機發表時間變得不確定，在今年華為開發者大會確定與華為其他產品分開發表。對此華為消費業務CEO 徐承東表示，明年自家開發的作業系統鴻蒙2.0，預計在2021年開始搭載在華為手機。

據Leakster Roland Quandt報導，華為Mate40系列很有可能會在今年10月中旬，不過初期只會在大陸市場販售出貨，2021年才會拓展到海外市場。據傳華為今年將發表Mate 40 Pro、Mate40 Pro+這2款5G旗艦級手機，並採用台積電5奈米製程，而Mate 40則有可能採用麒麟9000E。

華為開發者大會2020公開資訊顯示，這幾款手機將內建EMUI11，搭載該系統的華為手機可以率先升級鴻蒙系統。

蘋果今年則是受到疫情衝擊，使得iPhone 12系列產能受到影響，蘋果2020年秋季發表會也不見新手機相關消息，但根據市場消息指出蘋果將在10月發布iPhone 12系列，iPad Pro則是延後至11月上市。

(中時新聞網)