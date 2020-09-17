因應近年來影片內容行銷對各式品牌日益重要，無論是企業、公司行號、餐廳或個人工作室，打造吸睛的廣告及社群影片都是數位行銷重要環節。多媒體創作軟體廠商訊連科技（5203）今（17）日特為商業用戶量身打造的「威力導演365商業版」及「AdDirector」行動App，協助商業用戶利用超過三百種內建範本、及超過60萬種豐富素材的Shutterstock素材庫，即使在沒有專職影片製作人員或外包預算下，也能在三分鐘內快速打造行銷影片，上傳至社群或進行數位廣告投放。

全球社群活躍用戶在2020年已達到39.6億，隨著社群平台和數位行銷蓬勃發展，影片也成為消費者與品牌的主要溝通方式。超過65%的消費者即指出，一周至少一次透過社群網紅的內容來了解新產品或品牌。疫情影響時期尤為如此，多數企業主面臨的困境主要為影音素材有限，無法整合並產出吸睛的社群行銷內容。而訊連科技全新推出的創意導演365商業版及AdDirector行動App，內建美食、時尚、美妝、教學、旅遊、運動、健康與保健、房地產、季節等超過10種主題、超過三百組的高品質廣告影片範本，針對訂閱用戶，亦會每月更新擴充內容，提供更多設計範本。此外，威力導演365商業版及AdDirector行動App內建了超過60萬筆Shutterstock授權的影片、圖片及音樂等商用素材，讓用戶不再需要為找尋適合範本、素材傷透腦筋。

威力導演365商業版及AdDirector行動版App的功能簡單易用，僅需三個步驟：挑選範本、置換文字及logo、置換範本中的影音素材，可在三分鐘內快速打造廣告或社群影片。而針對各種不同平台對於影片比例的需求，用戶也可於各式範本中快速選擇、切換1:1、16:9及9:16等多種主流尺寸，供作Instagram、Facebook及YouTube等主流社群平台之行銷內容或廣告影片製作。

訊連科技執行長黃肇雄：「數位行銷是企業數位轉型重要的一環，影片內容可廣泛應用在內容行銷、社群行銷及數位廣告等。然而，製作專業的影片對於大多數企業或是個人工作室都是重大難題，往往需要專職影片人員或是高昂的外包成本，更遑論曠日廢時的影片製作時間及流程」、「威力導演365商業版及AdDirector行動App是專為各式企業設計的影片製作工具，協助企業簡單上手、內容豐富、快速生成及跨平台優化的影片製作工具，讓企業用戶不再需要為了製作行銷影片傷透腦筋。」

針對進階的影片製作需求，威力導演365商業版也提供了新版本的威力導演完整功能及編輯工具。除了於程式啟動時，使用廣告設計師透過範本快速製作影片外，對於有進階編輯影片需求之商業用戶，也可選擇完整編輯模式，使用威力導演的多樣功能編輯影片。

威力導演365商業版及AdDirector 訂閱方案每月新增創意特效：無限使用創意導演家族的影音擴充內容，並每月增加更多套件與素材，提供源源不絕的創作靈感！每月最新背景音樂與音效：無限使用Shutterstock素材庫影片、背景音樂及酷炫音效，揮灑創意不再受限！除提供50GB容量訊連雲空間，更擁有優先客服禮遇。

威力導演365商業版（for Windows）方案及價格NT$ 1,980（1個月）/ NT$ 8,980（12個月）；AdDirector (Android) NT$ 220（1個月）/ NT$ 1,850（12個月） (iOS) NT$ 230（1個月）/ NT$ 1,960（12個月）。

即日起威力導演365商業版已可於訊連科技線上商城及指定零售通路選購，並內建繁體中文、簡體中文、英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、日文及韓文等九國語系，AdDirector可於AppStore 及Google Play商店下載。

(科技)