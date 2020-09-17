司馬限部落吸菸率高於全縣，泰安鄉衛生所在部落推動戒菸計畫，家戶訪視了解個案。（泰安鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉衛生所利用Line關懷吸菸者，給予戒菸者持續的動力與支持。（泰安鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉中興村有3聚落，其中司馬限部落因風災侵襲，2011年44戶、143人集體避難遷於組合屋，泰安衛生所訪視調查，發現司馬限部落吸菸率竟遠高於縣平均值，吸菸人口又以青壯年居多，狹隘的生活空間助長二手菸害，因此巧推菸害防制，讓1名菸齡20多年的媽媽成功為「愛」戒菸。

司馬限部落位於大湖溪最上游，近20年來多次受風災侵襲，部落集體遷移至組合屋內，泰安鄉衛生所指出，組合屋1戶15坪需容納3至12人，生活品質不佳，有時擁擠到連呼吸都感到困難，經部落健康營造計畫訪視調查，部落吸菸率達27％高於全縣17.8％，吸菸年齡落在21至40歲間，悄悄危害族人健康。

泰安衛生所在部落巧推戒菸，成功吸引11名有戒菸意願的族人參加計畫，其中1人不到半年靠運動戒菸成功，護理長陳若嵐指出，戒菸成功者是名年約40歲的婦人，1年前和她接觸時，她的第二胎還不到1歲，婦人表示，她抽菸20多年，嘗試戒菸多次都失敗，因為旁人都在抽，缺乏支持的力量。

陳若嵐表示，老菸槍習慣早上起床就來根菸，也是戒菸者最容易破功的時刻，因此為了提醒並鼓勵戒菸者，衛生所利用原民會補助山區設置公共無線網路，建立line群組定時關懷吸菸者，並透過耆老、里長、學童邀請吸菸者參加戒菸活動，例如請來他們戴上口罩後做運動，感受呼吸不順提升戒菸動機。

泰安鄉衛生所的巧思今年獲衛福部國健署肯定，成為縣內3所榮獲「金所獎」的衛生所之一，陳若嵐說，每天line戒菸者能督促他們並給予動力，當然不是每個人都會熱情回應，有時即便被「已讀不回」，衛生所人員也不能失去熱情，至少他們有讀就有成效，戒菸非一蹴可幾，需要大家持續努力。

(中時 )