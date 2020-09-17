麻豆區農會超市今年1月改裝重新開幕，購物環境如精品百貨超市，不僅讓當地消費者耳目一新，自農遊券使用以來，也吸引不少外縣市遊客前往參觀採購。（劉秀芬攝）

為了振興農業旅遊產業，農委會推出500萬張農遊券，9月17日為最後使用期限，台南市麻豆區農會統計，截至17日下午3點，已收到6萬8700多張農遊券，光是農遊劵就帶來1717萬元以上營收，更不用說農遊券帶來的附加效益，多日單日營收破百萬元，8月業績成長5倍。

麻豆區農會超市自今年1月17日改裝開幕，購物環境如精品百貨超市，不僅讓當地消費者耳目一新，更吸引市府多次選擇於此舉辦活動，曝光率攀升，讓不少農會前往取經，日前更獲得台灣設計研究院2020金點設計獎標章的殊榮。

麻豆農會超市特設青農、小農、有機產品專區及台南農特產專區，開放式中島廚房及圓形結帳櫃台，店員與消費者互動零距離，逛超市宛如在百貨逛精品，嶄新的購物方式，獲金點設計獎評審青睞，從全球2331件作品中脫穎而出，獲得「空間設計類─餐飲空間」類「金點設計獎標章」肯定。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，當初農會超市要花600多萬改裝時，不少人抱遲疑態度，但她認為「有改變就有機會」，不僅把貨架變少，空間變寬敞，改變一般人對地方超市既有印象。

超市展場更設置兒童遊戲區、座位休息區，架上還有食品、養生書籍，逛累了可以來杯現煮咖啡休息一下，非常適合全家人一起來採買。

自農遊券使用以來，許多外縣市消費者特別到麻豆農會超市採購，多數人都是看到網路新聞報導，特別前往參觀，不僅麻豆農會業績大增，更帶動麻豆地區整體觀觀旅遊。

(中時 )