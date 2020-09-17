邁入第六屆的DATE SUMMIT，由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦17日台北登場，此次論壇集結美、英、德、義、日等六國共20位重量級數位經濟產業巨擘接力開講；貿協董事長黃志芳指出，後疫時期AI應用、5G導入預期將創造新一波的數位經濟商機，呼籲企業必須培養出數位化的即戰力面對多變的未來。

黃志芳強調，今年最具網路聲量的關鍵字除COVID-19外，數位轉型也榜上有名；以台灣今年正式迎來5G元年為例，5G所帶來的不僅是更高效的傳輸速度，亦是企業轉型不可或缺的數位骨幹之一，他說，後疫情時代下全球產業面臨破壞式創新，消費行為、生活樣態、工作模式皆全面變革，而AI、5G導入更將創造出新一波數位經濟浪潮。

貿協表示，2020年DATE SUMMIT以探討因新冠疫情所帶來的數位轉型及數位經濟未來應用樣貌為主軸，規劃「後疫情時代數位新生活」、「超前部屬數位轉型生態鏈」及「雲經濟數位應用新風貌」等三大主題。

貿協亦指出，此次活動因應疫情，以VIP制邀集包含德國在台協會等172名VIP至現場與講師交流；且為提升線上觀眾參與活動臨場感，首度與虛擬新創企業-iStaging合作，建置線上虛擬論壇，首日已吸引超過4,518人觀看。

台灣西門子總裁暨執行長Erdal Elver認為數據和聯網將是型塑未來城市、工業、5G及能源的重要核心，漸變的能力將是企業是否可勝出的關鍵因素。

而台灣偉門智威董事總經理鄧博文則以廣告人的角度分享全球來自金融、行銷、科技等十大領域改變未來的100件事，藉此激發出新的創意及商機。BCG全球合夥人馮博堅則認為全球在後疫情時代企業數位化，可先將核心業務數位化，並以數據和科技建置數位生態系。

在「超前部屬數位轉型生態鏈」議題，全球最大電信代收付服務商BOKU CEO Jon Prideaux指出，企業成長經歷許多漸進的S曲線，對BOKU而言，行動裝置互動不僅止於數位，未來仍有許多待開發的可能。

Net Production的台灣區總經理角元友樹則分享，跳脫現有信用審查機制，運用數據推算出個人信用評等的先付款後支付服務，讓無卡族群也可輕鬆消費，有助於零售商提升成交量。

而WeMo創辦人暨執行長吳昕霈指出，5G問世將帶來更多的城市治理、交通安全及vehicle to vehicle的應用，行人和騎士也將更加安全。

Tappay創辦人暨執行長莊凡頡亦表示，線上支付除了追求效率外，偽卡偵測機制及交易安全是讓電子交易環境更加健全的兩大核心議題。

NAFCO獨立董事Matthew Lee則預測生物辨識及身份認證技術的發展，將迎來銀行4.0的時代，人們將可用任何有有價的資產（貨幣）進行支付且用VR panel或是語意接收款項。

(工商 )