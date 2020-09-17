國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率團搭乘灣流飛機，今日下午五點多抵達台北松山機場。外交部表示，我方在8月初就已提出希望美方考慮派遣現任政府高層官員參加台灣首位民選總統李登輝的追思禮拜，因此國務院委由柯拉克出席。外交部發言人歐江安表示，這是自1979年以來，訪台層級最高的國務院官員，意義重大。

美方團員包括：國務院柯拉克次卿、國務院民主、人權暨勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Staff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）及前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）。

訪台期間，柯拉克次卿訪團將接受蔡英文總統款宴、拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層官員。柯拉克次卿等人也將針對台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等，與相關部會官員交換意見。

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