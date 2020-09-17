誠品今（17）日宣布海外開新店，將在香港奧海城開設香港第四家分店「誠品書店奧運店」，預計23日開幕，將是誠品在兩岸四地的第44家店，預計10月將在香港再開一家新店。

稍早，誠品董事長吳旻潔已預告將在9月、10月在香港新開二家社區小店。吳旻潔表示，香港雖經歷反送中、疫情因素，但誠品在香港的表現「無懼風雨」，今年以來書籍銷售反而成長，雖然有調整營業時間，但7、8月業績年增率都有15％～20％。

誠品進駐香港八年，第四家全新據點誠品書店奧運店，面積約170坪，藏書量超過四萬本，首設「對映香港」、「經典共讀」主題展，以時間軸方式呈現香港當代文學作品，並設有誠品暢銷榜，推介各類受歡迎書籍，以及誠品兒童館、文具輕生活專區、香港與台灣零食專區、小閱讀專區，另設有誠品知味區域，搜羅台灣多款手信、拌麵，同時引入本地多個美食及飲品品牌，服務周邊逾十萬人口。

誠品去年8月起也深入香港社區推出「期間限定店」，陸續進駐荃灣D·PARK愉景新城、屯門 Vcity和K11 Musea。

(工商 )