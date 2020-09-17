華夏科技大學即日起舉辦「望見南方–從史料認識東南亞」展覽，並與中華民國緬甸歸僑協會簽署MOU合作交流備忘錄，期許未來一起共同推廣緬甸文化。（葉書宏攝）

華夏科技大學即日起舉辦「望見南方–從史料認識東南亞」展覽，並與中華民國緬甸歸僑協會簽署MOU合作交流備忘錄，期許未來一起共同推廣緬甸文化。（葉書宏攝）

華夏科技大學即日起舉辦「望見南方–從史料認識東南亞」展覽，並與中華民國緬甸歸僑協會簽署MOU合作交流備忘錄，期許未來一起共同推廣緬甸文化。（葉書宏攝）

華夏科技大學即日起舉辦「望見南方–從史料認識東南亞」展覽，並與中華民國緬甸歸僑協會簽署MOU合作交流備忘錄，期許未來一起共同推廣緬甸文化，開幕茶會中由大學生穿著緬甸傳統服飾走秀，為活動增添亮點及緬甸文化。

活動中由華夏科技大學校長陳錫圭與中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛簽署合作備忘錄，同時舉行「東南亞圖書雲」電子書平台啟用儀式，中和區公所主任祕書粟杏英、南勢角學園夥伴學校、中和里長及師生社區居民等逾80人共襄盛舉。

陳錫圭表示，自2018年起執行「華夏南勢在地紮根PLUS」實踐計畫，帶領大學生走入社區、走入鄰里，連結南勢角的在地文化，與社區結合在一起，獲得好評。他也期盼，未來可以打破校園圍牆圍籬，成為無框架的社會大學、科技大學，一起推廣東南亞文化。

華夏科技大學地理位置特殊，有特殊的人文、景點、歷史故事，對於學校要形塑特殊特色相當有助益，藉由簽署MOU更有助於打造南勢角一日生活圈。

值得一提，活動中由華夏科大緬甸籍學生穿著傳統服飾走秀，讓在場人士更進一步了解緬甸傳統服飾特色及典故。其中一位女大生為了參加走秀還請家人特地從緬甸寄來服飾，相當用心。

華夏科技大學表示，展覽包含精選的東南亞主題書展及緬甸文物展，歡迎師生、民眾到圖書館參觀，此外，「東南亞圖書雲」電子書平台啟用，也提供社區夥伴登錄使用，共享資源。

(中時 )