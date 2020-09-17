美國國務院次卿柯拉克(Keith Krach)今17日搭專機訪台，但原先將舉行的「台美經濟與商業對話」卻取消不辦。駐美代表蕭美琴解釋，經濟對話，因為涉及面向廣泛，正持續與美方磋商。但卻有媒體人表示，柯拉克此行有2目的，且美國總統川普要的就是「韓國瑜名言」。

美國國務院近日發布訊息表示，克拉奇是要來參加前總統李登輝的告別禮拜，美方將透過共享政治、經濟價值，維繫與台灣的強健關係及其蓬勃民主，以緬懷李登輝政治遺產，但卻未提及雙方將舉辦「台美經濟與商業對話」。

對於有媒體報導稱，是因為台灣方面對此次對話太過高調，且把這件事和台美簽訂BTA掛勾，引發美方不悅有關。

對此，媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」的今天發文分析，不管從甚麼角度分析，現在的川普政府所關心的「只有一件事，就是總統大選」。換句話說，任何川普政府的對內對外作為，首先從選舉角度來觀察，都大抵不會有錯。從上次阿札爾來台灣的套路來看，此次克拉齊訪台，絕對不會是有甚麼「惠台」的措施，而是希望拿到「惠川普」的東西。

美國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）今17日抵台。(圖/翻攝自 Keith Krach 臉書)

大家也許好奇，甚麼是「惠川普」的東西？這又可以從兩個方向來看：第一是「政治利益」，第二是「經濟利益」。政治利益比較簡單，川普上任以來鎖定「新冷戰」路線，把中國大陸當成假想敵，任何對台灣友好的舉措，就會激怒中國大陸，升高雙方對峙氣氛。光是克拉齊訪台這件事，就已經算是達到了政治目的。

至於經濟利益，套用韓國瑜的名言，就是「人進來，貨出去，大家發大財」。把「大家」改成「美國人」，大約就是川普要的。

所以對台灣，他一定是以「挖下最多的肉」為主要目的，多讓台灣買一點東西，他在相關的選區就更有底氣搶選票。

美衛生部長阿札爾上次來，已經順利讓瘦肉精美豬得以進口，美牛也大幅開放。可以想見，克拉齊這次來訪，也不會想空著手回去。但問題是，他要的會是甚麼？

就在柯拉克到訪前兩天，外電報導了一個消息，說美方將會再批准七項對台軍售。有趣的是，不同於以往，整個綠營從本部到側翼，對這個訊息都很低調，國防部甚至直接否認了，說是「外界臆測」。

這代表甚麼？原PO認為，這七項軍售不是空穴來風，但到底要不要，民進黨政府還沒有辦法答應。從國防部的反應看來，應該是持保留態度的。這當中有預算問題，有排擠武器自製問題。也因此，蔡政府無法馬上答應吞下來。

另外不管是商業經濟對話或者BTA，原則是「互利」。但很顯然，對川普政府而言，他們沒興趣搞「互利」，只希望對川普政府有利而已。「美方要的是台灣開放市場，而不是台灣也能從這當中獲得好處」。

因此現階段「對話」做做樣子可以，「BTA」是不可能的事情。也因為如此，台灣把「經濟與商業對話」和「BTA」掛勾，就觸動了川普政府的敏感神經。如果選民誤以為他要讓利給台灣、損及它們的利益怎麼辦？豈不是偷雞不著蝕把米？這無關高調低調與否，而是讓台灣死了這條心，「現在要談BTA，免談」。背後的，則是讓選民安心。

在此情況下，可能連綠營政府都不知道柯拉克這次會帶來甚麼「上諭」，也不知道他會希望帶走甚麼伴手禮，蔡政府當然對其來訪高調不起來。從「台美經濟與商業對話」生變來看，「美方根本無意與台灣對話，只是要台灣吞下它們的要求而已」。

事實上，主管經濟成長、能源和環境的柯拉克次卿，他早在26歲就被任命成為美國通用汽車（General Motors）史上最年輕副總裁，在轉往矽谷發展後，於1996年創立世上規模最大的B2B電商平台Ariba，去共產生7兆美元（約新台幣208兆元）交易額，商界經歷豐富。

臉書粉專逆風的烏鴉貼文。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)