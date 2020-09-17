新北市新店區公所表示，為提升道路平整性，將於2020年9月18日夜間10點至9月19日下午6點時段進行「2020年度專案道路建國路（民權路口至復興路口）」之道路刨鋪工程。（新店區公所提供）

新北市新店區公所表示，為提升道路平整性，將於2020年9月18日夜間10點至9月19日下午6點時段進行「2020年度專案道路建國路（民權路口至復興路口）」之道路刨鋪工程，該路段將於9月18日晚間10點行全車道管制至翌日早上6點，6點後以調撥方式開放雙向各一車道供用路人通行，請民眾配合交管改道。

為提升專案道路-建國路路面平整性，以利用路人車行安全及新店區市容美觀，新店區公所將建國路分段為中正路口至民族路口、民族路口至民權路口及民權路口至復興路口等3部分，並逐年進行刨鋪改善路面工程，前兩段道路已分別於2017年7月份及2018年9月份完成路面刨鋪。

第3段道路建國路（民權路口至復興路口）將於9月18日夜間10點開始刨除作業，為保障用路人安全及道路刨鋪作業順利進行，屆時公所將於施工路段前後加派義交協助交通疏導及指引用路人改由中正路或北新路通行，敬請用路人配合。

(中時 )