全球拍賣成交額排名第一強的畢卡索，在二次大戰時為情人兼繆斯朵拉．瑪爾所繪的《坐在扶手椅上的女子》，將於10月紐約佳士得上拍，估價2000萬～3,000萬美元（逾5.83億～8.74億台幣）！
佳士得印象派及現代藝術部副主席Conor Jordan表示，在德國佔領巴黎的第二年初，畢卡索躲在左岸Rue des Grands Augustins 的工作室，為情人朵拉繪畫一系列肖像，這些作品同時表現痛苦與歡愉、進取與沮喪，不管是哪種情感表達，共通點是都帶有一種壓迫感，既是朵拉肖像，也透露畢加索內心世界。
畫中的朵拉打扮時尚，身穿白色褶飾襯衫和格紋西裝外套，髮型優雅並戴上標誌性羽毛帽，畢加索讓朵拉置身於光線冰冷的擠迫閣樓中，她佔據畫面大量空間，展示驕傲不屈的態度。
此畫作於1941年6月19日，為納粹佔領巴黎後的一年多，自那年5月起，畢加索的藝術創意變得份外澎湃。在那段時期，巴黎接二連三發生令人恐懼的事件，畢加索將對這些事件的反抗傾注於作品。此系列的其他作品現藏於各大博物館，包括巴黎畢加索美術館、巴塞爾美術館及慕尼黑新繪畫陳列館。
從《哭泣的女人》開始往後的大量坐像畫中，朵拉的畫像成為戰時畢加索最懾人的一批作品，那個災難的時代及畢加索對時局的內心感受，藉筆觸鐫刻於朵拉的臉上。
(工商 )
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