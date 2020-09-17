《定光》的舞台是一片白淨的空台，上頭設有鏡子裝置，透過光線折射，出現有如在樹林裡，陽光灑落的稀疏光影。（李欣恬攝）

走過年少時的叛逆與徬徨，邁入中年的雲門舞集藝術總監鄭宗龍，從爬山、打坐、抄經，學習外在舞動，以及內在安靜的力量，新作《定光》，在舞台上模擬山林間的太陽光，舞者跳舞之外，也要模仿蟲鳴鳥叫。

鄭宗龍現年44歲，他表示，疫情讓今年成為特別的一年，原本的演出計畫延後，「我多了很多時間沉澱和編舞，更有機會接近自然，我更希望能安靜下來，向大自然學習。」

鄭宗龍表示，在舞蹈之外，他非常喜歡爬山，這是始於他有個愛爬山的父親，「爸爸最常帶我去爬哈盆越嶺，我永遠記得，那裡有一段很長的下坡，當時大人們都覺得走起來很辛苦，但是我卻覺得很好玩。」鄭宗龍說，下坡時為了保持腳步平穩，身體的重心會轉變，腳也會拐來拐去，「這種和在平地上走路截然不同的身體使用方式，我認為可以是舞蹈創作的靈感。」

現在鄭宗龍在閒暇時刻也會親近山，沉澱自我與尋找創作靈感，同時帶舞者爬合歡山，做身體訓練。

《定光》的舞台是一片白淨的空台，上頭設有鏡子裝置，透過光線折射，出現有如在樹林裡，陽光灑落的稀疏光影，舞者們先是蹲在地上踴動，像是一顆顆待發芽的種子，接著拔起散開，如同生長的樹木，展現生機。

特別的是，舞者們除了跳舞，口中還展現口技，不斷地製造出蟬聲、下雨的水滴聲、鳥叫聲，背上則是畫上了象徵花鳥的圖騰。

為舞者設計不同口技聲響的作曲家張玹表示，他從雨聲、溪水聲找靈感，尋找運用人聲製造自然環境音的方式，「我運用注音符號的母音和子音，讓舞者做發音變化，3個人一起可以呈現下雨的聲音，4個人則是可以製造出小溪流的聲音。」

此外，舞作裡舞者們也需要唱歌，歌詞是來自台語的「白帥帥」、「紅吱吱」等的字詞變化，張玹表示，他為12名舞者不同的人聲特色打造不同唱歌的方式，為舞作帶來特別的聲響變化。

演出將於10月1日到4日在台北國家戲劇院、10月17日到18日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、10月24日至25日在台中國家歌劇院大劇院登場。

(中時 )