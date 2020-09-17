長榮航空宣布，將自10月17日起至明年1月底，於例假日舉辦機長、空服員及空廚體驗營。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

長榮航空宣布，將自10月17日起至明年1月底，於例假日舉辦機長、空服員及空廚體驗營。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

想圓航空夢？機會來了！長榮航空宣布，將自10月17日起至明年1月底，於例假日舉辦機長、空服員及空廚體驗營，3大體驗營將各舉辦16個梯次，開放近1400個名額，由長汎假期獨家販售，即日起接受報名。

長榮航空訓練中心是培育航空人才的大本營，外界鮮少能一窺全貌，設備平常都是做訓練使用，很少有時間可以空下來，這次是首度對外開放舉辦活動，讓民眾有機會解密機師、空服員的訓練基地，並真實地體驗各項訓練課程。長榮空廚也配合此次體驗營活動開放神秘的空廚廚區，讓民眾可以親自走訪美味機上餐點的製作流程，並且由主廚親自傳授烹飪技巧。

長榮航空機長、空服員、空廚體驗營將依職類，各別安排1日體驗內容，並且由飛行員、空服教官、主廚帶領學員體驗一系列的實作課程，因此設有學員最低年齡限制，報名機長、空服員體驗營須年滿18歲以上，空廚體驗營需年滿14歲以上。

機長體驗營費用每人9888元、空服員體驗營費用每人5888元、空廚體驗營報名費用每人2888元。長榮航空也特別開放無限萬哩遊會員使用5000哩程兌換500元體驗營折價券，會員本人可使用該兌換券折抵部分費用。

長榮航空機長體驗營自10月18日起至明年1月31日，每周日舉辦1梯，每梯次僅限8至16人，除介紹培訓飛行員的招募方式及養成訓練計畫外，也會安排導覽介紹航空安全教育中心，並實際操作飛行訓練器與艙門的開啟，體驗機上各種緊急逃生與機艙滅火的訓練。另外由簽派員帶領下製作飛行計畫，在飛行員指導下親自操控A330模擬機進行起降飛行。

空服員體驗營自10月17日至明年1月30日，每周六舉辦1梯，每梯次16至30人，由空服教官於擬真機艙內，親自指導及示範一系列扎實的訓練課程，內容包含機上服務流程、美姿美儀課程，於艙門訓練區實際操作艙門、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節、實際滅火程序訓練等，並邀請學員親自參與實際操作。

空廚體驗營日期為10月17日至明年1月30日，每周六舉辦1梯，每梯次16至40人，將分梯次規劃不同主題以及節慶應景料理，由主廚親自示範完整烹飪過程，除了傳授料理秘笈也會邀請學員參與部分實作，午餐提供由主廚特製的精緻套餐料理。此外，學員於體驗課程中，可實際走訪鮮少對外開放的空廚廚區，透過完整的導覽一窺航餐的製作流程，認識各廚區功能及了解嚴格的品管措施。

(中時 )