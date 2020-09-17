桃園市副市長李憲明接收7千多份的陳情書，表示相關的訴求會納入考量，並請工務局及地政局加強作業。（姜霏攝）

桃園市民進黨籍市議員游吾和17日帶領桃園市公民監督聯盟陣線成員等人展開45公里的徒步遊行。游吾和說，航空城是全國最大徵收案，但評點過低不足購買房屋、查估作業漏估及錯估等潦草行為，造成民眾損失極大，直言「民意大於黨意」。

航空城區段徵收都市計畫面積高達4564公頃，徵收私人土地面積共2599公頃，迫遷人數高達4萬人，游吾和自身是二次遭迫遷的徵收戶，與當地居民站在同一陣線，反對同黨延續無良政策，游吾和17、18日帶領20人走向街頭，總長45公里的路程，由大園區出發，一路行至總統府，帶著7千多份的陳情書，17日下午4時許抵達桃園市政府，高舉「我要求真的不多只是想要一個家」等標語靜默陳情，盼市府聽到徵收戶的心聲。

游吾和表示，其中6大訴求包括提升評點至15.1，、各項配套方案的獎勵金足以讓徵收戶重建家園、落實查估作業避免查估及錯估、興建安置街廓供安置戶選配並降低安置戶營建成本、落實先建後遷避免徵收戶無家可歸、設立查估補償相關專法即彌補拆遷補償的不足。游吾和說，評點及查估問題已存在許久，政府須彌補過失及修正錯誤，民進黨提出「轉型正義」，但當市民質疑時卻無法向民眾回應。

工務局副總工程司陳慶仁表示，針對游吾和提出的訴求會納入考量，補償方式市府也正在研議中，這個月因物價指數而將評點12.1提高至12.2，且查估若有錯估或漏估等問題可以向工務局提出申請複估。

(中時 )