今年受到新冠肺炎疫情衝擊，導致親子藝文活動紛紛取消，公益慈善團體募款無著。台灣因疫情控制得宜，立張廖萬堅創辦的陽光城市發展協會，九月開始推出系列親子藝術季活動；本週六晚上在南屯萬和宮前廣場，由九天民俗技藝團陣頭起鼓演出「廟會狂響」，一起掃除疫情陰霾。

張廖萬堅說，疫情期間九天特地到台中各大廟宇辦理巡迴快閃直播，其中一站就到萬和宮直播，在網路上大受好評；他特邀請九天重回萬和宮演出，除希望用九天精彩演出揭開未來一系列親子藝文季活動序幕外，鼓勵更多民眾能夠開始到戶外欣賞藝文演出。

萬和宮董事長蕭清杰表示，感謝張廖萬堅委員，特選在萬和宮作為活動的演出起點，在消息一出後，在地民眾都十分期待能夠親眼看到揚名海外的九天劇場的演出，希望鄉親朋友禮拜六晚上7點來一同共襄盛舉。

張廖萬堅指出，捷克議長團到台灣來訪問，上好生醫董事長楊勝得主動提供獨具設計巧思的「台捷口罩」，贈送給捷克議長團；楊勝得知道有許多公益慈善團體募款無著後，主動要提供600盒「台捷口罩」義賣，所得全數捐給6個公益慈善團體，協助弱勢團體度過難關。

市議員張耀中說，親子藝文季首場有九天民俗技藝團打頭陣，後續再配合陸爸爸說演故事劇場等，一定十分豐富精彩；希望這個禮拜六，除到萬和宮看表演外，能夠一起響應口罩義賣做愛心。

(中時 )