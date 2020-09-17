蒜頭飆漲，雲林縣東勢鄉趙姓男子因無業缺錢花用，日前偷走蒜農辛苦種植的250台斤蒜頭，台西警分局根據趙嫌左手臂的刺青將他逮捕，趙嫌坦承犯行，懊惱自己「太不小心了」，17日依竊盜罪嫌送辦。

台西警分局安南派出所本月9日接獲1名民眾報案，表示住家附近電纜線被偷，警方受理後發現遭竊的電纜線近200公斤，價值3萬多元，所長吳勝凱立即率領員警分批調查，發現1名男子相當可疑。

正當警方釐清案情時，又接獲1名老農報案蒜頭失竊，他告訴警方「我的蒜頭放在屋內，清點時發現5袋不見了，250台斤蒜頭價值6萬多元，損失慘重，所以趕快來報案」。

警方調閱路口監視器錄影帶，在影像中明顯看到竊嫌的自小客車後車廂載著電纜線，但車牌號碼卻看不清楚，不過竊嫌開車時伸出車窗外的左手臂有明顯刺青，警方抽絲剝繭後，發現2件竊案是同一人所為，火速逮人。

員警確認趙姓竊嫌手上的刺青，並在他的小客車內找到零星蒜頭，趙嫌百口莫辯坦承偷竊，供稱蒜頭已變賣，電纜線則放在屋內，得知是刺青露餡非常懊惱，警方則告誡他「法網恢恢，賊星該敗」，全案依竊盜罪嫌送辦。

(中時 )