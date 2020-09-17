水利署為解決雲林縣北港、水林2鄉鎮淹水問題，編列2.8億元興建「北港滯洪池」，不過水林鄉民認為滯洪池9成5土地在水林鄉境，建議改名為「水林滯洪池」行銷水林鄉，才不會被網友指為「最沒存在感的鄉鎮」，水利署表示命名可以再討論。

北港鎮與水林鄉因地勢低窪，居民飽受淹水之苦，經濟部水利署因此規畫「北港滯洪池」工程，在縣道164以北、新街大排與土間厝大排中游的台糖土地設置滯洪池，預計2021年上半年完工後可保護面積約5000公頃，造福10村里約5000人。

水林鄉長許山堃表示，「北港滯洪池」面積約37公頃，其中有9成5土地在水林鄉境，水林鄉親因此認為應改名為「水林滯洪池」才名副其實，所以他日前參加滯洪池說明會時，特別向水利署長賴建信提出改名建議。

許山堃說今年4月有網友以「台灣最沒存在感的鄉鎮地名」為題，在網路上徵求很少聽過的台灣地名，結果水林鄉被最多網友點名，讓水林鄉民很不服氣，為了行銷水林，他也希望滯洪池能命名為「水林滯洪池」。

水林鄉民強調「水林鄉是顏思齊登台的地方，開台第1庄」、「連鎖超商烤地瓜就是水林種植的」，歷史文化底蘊豐厚，滯洪池計畫打造親水遊憩場域，未來可結合顏思齊開台文化，打響水林鄉名氣。

水利署人員指出，對於滯洪池命名一事，事先並沒有想過這個問題，當初因為滯洪池土地屬於北港糖廠，因此命名為「北港滯洪池」，既然水林鄉親提出改名建議，日後會聽取各方意見進行討論。

(中時 )