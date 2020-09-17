苗栗縣政府在公館鄉成立縣內第一間失智友善館，將提供書籍、桌遊紓壓，以及醫療、健康資訊、諮詢轉介等服務。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府結合社區資源推動失智友善社區，攜手用愛守護失智者，今年更建置縣內首間失智友善館，提供家屬或失智症者醫療諮詢、轉介與紓壓等服務。

縣府在公館鄉成立縣內首間失智友善館，並與公館鄉公所爭取衛福部前瞻基礎建設、社會救助及社工司補助近千萬元經費，增建公館仁安社區活動中心2樓廳舍，辦理社區長照C級據點，造福更多在地長輩。苗栗縣長徐耀昌、台灣失智症協會秘書長湯麗玉、議長鍾東錦、議員余文忠及公館鄉長曾美露、鄉民代表會主席劉冠霆、仁安社區展協會理事長陳元仕等人，17日揭牌啟用首間失智友善館。

陳元仕說明，失智友善館規畫在仁安社區活動中心1樓，以溫馨角落，提供相關書籍資訊、桌遊，以及醫師定期駐診行動藥局、健康資訊、失智症諮詢及協助轉介等服務，守護失智長者身心。

徐耀昌表示，仁安社區活動中心不僅是關懷據點、C＋級巷弄長照站，同時也增設失智友善館，將造福更多鄉內老年人口，並讓更多人理解失智症，進而接納且給予失智者協助和包容，同時提供失智症諮詢與家屬喘息服務，期盼透過社區經驗的分享，引動更多社區投入失智防治推動工作。

衛生局長張蕊仙指出，根據台灣失智症協會調查統計，65歲以上長者失智症盛行率為8％推估，苗栗縣高齡失智人口約有7372人，除輔導公館鄉仁安社區辦理失智友善示範社區，並有96家商店、1310位民眾加入守護行列，未來也將持續號召18鄉鎮市的社區或店家，建構在地化失智照顧資源。

(中時 )