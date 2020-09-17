雲林縣北港媽祖醫院守護老農民，成立「脊髓關節中心」。（張朝欣攝）

雲林縣北港媽祖醫院針對雲林沿海地區需求，17日啟用「脊髓關節中心」，雲林沿海務農人口比率高加上高齡化，脊髓關節疼痛問題相當常見，院方因此引進多種精準微創手術設備、建立跨領域團隊合作照護，打造雲林縣第1個「脊髓關節中心」。

台灣已於2018年成為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，中國醫藥大學附設北港媽祖醫院位於務農及65歲老年人口比例高達22％的雲林縣沿海地區，發現當地居民常伴有脊椎關節疼痛問題，因此特別成立「脊椎關節中心」。

醫院副院長馮逸卿表示，「脊椎關節中心」整合骨科、神經外科、復健科、麻醉科、中醫部、護理部及營養科等，配合超前部署理念，門診階段即進行術前準備，術後透過個案管理師持續追蹤，藉此達到「微創、無痛、安全、恢復快」目標。

院方同時持續招募新醫師，並引進精準微創手術，例如全內視鏡脊椎微創減壓手術、全膝關節韌帶重建手術、腕關節三角纖維軟骨縫合手術、電腦導航輔助保膝截骨及人工關節置換手術、以及高端軟骨關節細胞再生治療等特色醫療。

院長吳錫金指出，醫院於4年前建立骨折聯合照護服務制度，針對高風險或患有骨質疏鬆症且已發生骨折的病人，提供全方位的治療與衛教，未來將進一步提早篩檢出骨質疏鬆病人，在骨折尚未發生前給予相關治療與預防，打造更全面的骨質疏鬆照護。

(中時 )