網友貼出鄰居抗議公告。(圖擷取自臉書社團爆笑2公社)

阿嬤哄孫太賣力！今(17)日有網友分享，自己家中窗戶被貼了一張公告，全是因為家中阿嬤哄小孩音量過大，讓鄰居忍不住抗議，「可以不要在哄小孩時大聲發出啊啊~喔喔的叫聲，非常不悅耳。」看完公告後也讓網友笑翻歪樓，「阿嬤哄孫太用力了啦！」

原PO在臉書社團「爆笑2公社」上貼文表示，自己今日在家中窗戶發現一張公告，上面寫著，恭喜貴住戶有新生兒的到來，小孩哭鬧可以理解，「但能否拜託在哄小孩的大人不要跟著，啊~啊~啊~喔~喔~喔的叫。」文末也再次拜託，麻煩降低音量。

此外，貼出的公告中也提到，雖然聽得出來聲音是來自「疼孫的阿嬤」，不過苦主也詳細說明，「甚至有時後比小孩的哭聲還大，而且非常不悅耳。」加上住在老舊公寓，隔音設備不是很完善，所以讓他懇請阿嬤將音量降低。貼文發出後，吸引近5千人按讚，讓不少網友直呼，「這篇文有聲音」、「有畫面耶」更有網友歪樓表示，「還以為阿公老當益壯。」

此外，許多網友也分享自身經驗，「我們家附近最吵的真的就是阿嬤，尖叫孫+吼叫嬤，真是神仙組合啊」、「真的是這樣，老人家似乎以為要壓過哭聲，小孩才聽的到」、「我家在無尾巷內，根據我多年的觀察，通常不是小孩吵，而是婆婆媽媽那種高分貝戲弄小孩(通常他們認為在哄小孩)才可怕。」

(中時新聞網)