新北市中和區教育會年度活動盛事- 109年教師盃羽球邀請賽，於華夏科技大學體育館舉辦。（華夏科技大學提供）

新北市中和區教育會年度活動盛事- 109年教師盃羽球邀請賽，於華夏科技大學體育館舉辦。（華夏科技大學提供）

新北市中和區教育會年度活動盛事- 109年教師盃羽球邀請賽，於華夏科技大學體育館舉辦。（華夏科技大學提供）

新北市中和區教育會年度活動盛事- 109年教師盃羽球邀請賽，於華夏科技大學體育館舉辦，共計有17所學校組隊報名參賽，藉由此項賽事，期許增進各校教師會員友誼交流及提振運動風氣。

中和區教育會轄區共計有17所學校，本屆中和區教育會會務由華夏科技大學承辦，並由陳錫圭校長擔任理事長。教育會組成主要目的，是為推展全民體育，增進教師身心健康，強化教學功能，進而提振運動風氣，增進教師聯誼，促進校際交流與推廣與支持社會福利政策，陳錫圭校長對於體育活動推廣不遺餘力，本次辦理羽球邀請賽，希望能夠凝聚教師會員情感，培養正當休閒娛樂，促進轄內各級學校教師會員的向心力。

陳錫圭於開幕致詞中指出，中和區教育會除了定期舉辦球類競賽外，同時也舉辦各項與在地民眾結合的多元活動，包含每年農曆春節前，舉辦「現場揮毫，社區迎新春」寫春聯活動，增進教育會會員及社區民眾對傳統書法藝術之興趣；另外也結合華新街在地文化，辦理「滇緬聚落移民故事」講座活動，以促進教育會會員與在地文化聚落緬僑移民間的互動，並期許能凝聚緬僑移民對在地的參與認同感。

經過一天激烈比賽，男女組冠軍分別由華夏科技大學及秀山國民小學獲得，與會球員熱切期待中和區教育會每年皆能持續辦理相關體育活動，以球會友，促進各校教師交流。

(中時 )