老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒取出，記錄關龕門時辰及姓名後，在市長林右昌陪同下鎖上門鎖。（吳康瑋攝）

開基老大公廟關龕門，市長林右昌發城市限定小點心盼人人平安。（吳康瑋攝）

傳承165年的雞籠中元祭於17日在基隆老大公廟舉行「關龕門」儀式，傍晚6點整由輪值主普童、白姓宗親會及市長林右昌合力扣上鎖頭，關閉象徵「鬼門」的龕門，為今年庚子年中元祭畫下句點，市長林右昌更在現場發放今年基隆城市限定的零食，希望祝福大家身體健康、順利。

林右昌指出，庚子年中元祭能夠順利圓滿，都是大家的努力及成就，也都是現場出席的各宗親會代表的福氣，因為大家的福氣才讓中元祭活動的舉辦期間中沒有颱風來襲，也讓日前大雨帶來的災情大大減少，只要有大家的努力，基隆整體城市會更加的發展，人民也會更加的平安。

文化局長陳靜萍指出，基隆市府與食品公司合作，設計城市限定的平安乖乖包，平安乖乖包只送不賣，但文化局會準備各式活動，讓大家有機會收藏，帶走屬於城市結合民俗節慶的限定商品，而這次在老大公廟發放也是為了讓民眾可以事事平安，將平安帶回家。

儀式在晚上6點20左右結束，隨著龕門的關閉，顯示好兄弟們的假期也已經結束，老大公廟指出，今年因為疫情因素，全場管制入場，並嚴格限制戴口罩才能入廟，形成一片口罩海的特殊關龕門場景，但也多虧老大公們的庇護，讓儀式圓滿落幕，明年將由聯姓會的李姓宗親會來接棒雞籠中元祭，祝福在地基隆市民可以順利平安。

開基老大公廟關龕門，由國策顧問童永及立法委員蔡適應、市長林右昌陪同下鎖上門鎖。（吳康瑋攝）

老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒取出，記錄關龕門時辰及姓名後，在市長林右昌陪同下鎖上門鎖。（吳康瑋攝）

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