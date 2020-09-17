白羅斯正處於史無前例的政治危機，但是沒有阻止該國軍方測試一些全新的裝備，其中最有意思的是一種名為「柯農」(Konung)的三輪式全地形突擊車，在宣傳片上，還有一段邊行駛邊射擊的畫面，頗有動作片的感覺。

任務與目的(task and purpose)報導，白羅斯國營軍事廣播公司VoentTV所透露的的畫面，顯示白羅斯地面部隊的成員騎乘「柯農」突擊車，車頭還有一具7.62公釐的PKM機槍，能夠由共乘的射手操作。

Video of the Belarusian Konung military tricycle equipped with a PKM.https://t.co/iDq1lRi9Sz pic.twitter.com/1VmRJdvutI — Rob Lee (@RALee85) August 23, 2020

倫敦國王學院俄羅斯軍事事務專家羅伯·李（Rob Lee）表示，「柯農」首先是於2019年5月，在明斯克舉行的MILEX軍事設備展上向公眾展示，「柯農」在北歐語中是「國王」的意思。在當時的介紹，柯農被設計在敵人後方進行偵察，協助運送裝備和彈藥，並撤離傷員。

在宣傳片有顯示，「柯農」突擊車因為後方較寛，因此運送至少4到5名士兵是不成問題的，也可以使傷患平躺在後方。

最奇特的武裝摩托車-Vespa 150 TAP，將一具無後座力砲安裝在偉士牌機車。(圖/youtube)

最有意思的是它的行駛射擊的能力，很有動作片的感覺，然而仔細看，需要後座的士兵操作機槍，而前方的騎手只能彎著腰低著頭來駕駛，顯然相當勉強。

在戰爭史上，也有武裝化的軍用摩托車，二戰時期就出了不少款式，比如德國的 Zündapp KS 750 ，它採用掛邊摩托車的形式，坐在側車的士兵可以操作機槍。然而1950年代，法國傘兵部隊還發明機車與無後座力砲的結合，也就是偉士牌150TAP(Vespa 150 TAP)，將一具無後座力砲直接嵌在偉士牌機車上，而騎手坐在墊高的座墊，不至於直接被砲管燙屁股。然而由於缺乏任何類型的瞄準裝置，它幾乎不能直接在車上發射。

(中時新聞網)