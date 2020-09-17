甲骨文日前證實已和字節跳動達成交易協議，將擔任TikTok(大陸抖音海外版)在美國的「可靠技術供應商」，而非TikTok出售整個美國業務，結果預計下周將出爐。但現在傳出美共和黨盧比歐等6名參議員呼籲川普，認為應拒絕該筆交易案。而川普也在周三表示，並不滿意讓字節跳動保有多數TikTok股權，在得知更多資訊前，他還不準備簽署該協議。

路透報導，盧比歐是第一位呼籲政府因審查問題對TikTok進行調查的參議員，他與另外5名共和黨參議員在給川普政府的信中，強調TikTok與甲骨文的交易案存在嚴重問題，他說，「我們仍然反對允許大陸或大陸控制的實體掌握、控制或修改美國版TikTok的代碼或演算法的任何交易。」

盧比歐在信中欣慰地表示，如果報告表明該交易提案將保留位於大陸、或是任何大陸所控制的企業，仍保有控制、修改 TikTok 美國版的程式碼或演算法的權力，我們強烈呼籲政府以國家安全為由拒絕這項交易提案。

華爾街日報報導，知情人士表示，美國財政部長和其他官員正在努力確保美國公司擁有的TikTok 股權能過半。

同時，川普日前也改口，一改之前已「非常接近」同意這項交易案的說法，他表示，並不認同雙方的交易條件，尤其不滿意讓字節跳動保有多數TikTok股權，因為就國家安全來說，必須擁有100%，而在得知更多資訊前，他還不準備簽署該協議。

(中時新聞網)