街口支付創辦人胡亦嘉為了「託付寶」再槓金管會；金管會回嗆，胡亦嘉「配合度很差」，街口投信管理投資大眾資金，是高度監理的行業，但金管會自成立至今，從來沒遇過這種負責人，請胡亦嘉提供「書面」的正式資料，他的態度是「不提供、不提供、不提供」，負責人連基本遵法概念都沒有，未來難以期待；金管會今正式宣布，駁回胡亦嘉街口投信董事長申請資格，未來不排除撤照。

託付寶是由街口金融科技、街口電子支付、街口投信所組成；金管會證期局副局長郭佳君解釋，先要求街口提供託付寶架構，結果只用Email，金管會在意的三方契約、三方各自扮演的角色、風險評估等相關報告，統統都沒有書面資料。

街口投信8月12日又來函，胡亦嘉申請董事長資格申請案，郭佳君表示，僅附上申請表格，金管會要求學、經歷證明「書面」文件，時間都過了1個月卻遲遲沒送來；金融機構董事長是重要職務，郭佳君坦言，從沒看過申請資料如此「陽春」，昨(16日)已正式駁回認可案。

胡亦嘉多次與金管會隔空交火，雙方有沒有「溝通」各說各話，到底卡在哪？ 郭佳君表示，「胡亦嘉已經知道這些事，卻選擇想認知的來認知」；對於街口投信董、總出缺多時，又與主管機關對峙，到底要怎麼處理？郭佳君表示，「正在處理中」。

多次隔空交火下，郭佳君似乎動怒了，話愈說愈重；金管會主任秘書陳開元則出面緩頰，胡亦嘉不要再對外說「情緒性的言語」，金管會鼓勵金融創新，歡迎街口趕快補件、提供資料，金管會在意創新科技外，也要兼顧投資人保護、經濟實質幫助，改快補件，金管會才能善盡金融監理的責任。

(中時 )