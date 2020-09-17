苗栗縣獅潭鄉新店社區發展協會，將於9月18、19日，在獅潭義民廟廣場舉辦客家新丁粄產業行銷活動。（新店社區提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉新店社區發展協會，將於9月18、19日2天，在獅潭義民廟廣場舉辦客家新丁粄產業行銷活動，除了打新丁粄活動，為推廣客家傳統戲曲並永續傳承，19日安排社區千歲團演出客家採茶戲，素人演員粉墨登場，另有在地農特產品展售，歡迎民眾參加。

新店社區指出，今年活動由水保局台中分局、客委會、苗栗縣府、獅潭鄉公所補助輔導，以客家人的「硬頸」傳承客家「印頸」精神，以「打新丁粄」為主軸，配合客家美食、里山生態、傳統祭祀文化、客家採茶戲、客家八音表演等多項社區成果展演活動，詮釋並傳承客家文化。

新店社區表示，打新丁粄是客家庄的特有文化，目的是祈求新生男丁平安長大，也藉此向親戚、鄰里報喜，象徵著父母對家中添丁的喜悅及對孩子的期許，18日全鄉男女老幼將由新丁粄達人帶領，並結合獅潭國中、小師生彩繪教學，共同傳承打新丁粄客家傳統文化。

獅潭鄉北四村為明德水庫上游水源保護區，因禁止開發，擁有豐富自然生態資源，新店社區期望藉由活動介紹傳統客家生活文化及習俗，達到傳承客家文化的目的，除了欣賞客家戲曲之美，獅潭鄉美麗山景純樸慢活的步調，更是休閒停駐的好地方，詳情可洽詢新店社區發展協會037-322156／0988-586088。

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