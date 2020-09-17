富邦產險率先取得台灣全球風力組織安全訓練證照，在太陽光電與離岸風電產業的保險市占率皆為業界第一，以實際行動力挺潔淨能源。

富邦產險說，全球風力組織（Global Wind Organization，GWO）所開辦的基本安全訓練課程（Basic Safety Training，BST），係針對離岸風電的高空及海上作業安全提供理論講授與實務操作訓練，包含急救、消防、海上救援等，為歐洲風電行業的標準必修課程，若未取得此項證照，將無法至海上評估離岸風機之作業風險。而富邦產險創國內保險業之先，於2018、2019年各派一員受訓完成並取得相關證照。

由於富邦產險有人員取得全球風力組織（Global Wind Organization）基本安全訓練證照，目前已承保超過全台三分之一的太陽能案場，陸上風力發電機組更是超過半數，也參與了臺灣每一個離岸風電風場的保險計畫，太陽光電與離岸風電產業的保險市占率皆為業界第一，以實際行動力挺潔淨能源。

(工商 )