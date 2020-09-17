美信（Maxim）（NASDAQ：MXIM）宣佈推出DMAX33012E控制器區域網路（CAN）匯流排接收器和MAX33072E RS-485半雙工收發器，協助設計者加快大型網路的故障診斷並恢復系統的正常通訊，最適合用於需要長期保持正常工作的工業自動化設備。這些器件旨在提高工業系統的正常執行時間，廣泛用於工廠基礎網路。

MAX33012E具有業界最先進的故障檢測和報告功能；MAX33072E用於連接分佈在較大區域的不同節點，允許節點間存在較高的地電位差，由此大幅提高網路可靠性。

美信指出，對於許多關鍵的工業應用，例如資產管理系統和通訊現場匯流排模組，可靠連接是優化生產過程、提高系統正常執行時間的基本保障。

MAX33012E的CAN匯流排的過壓、過流和傳輸錯誤將導致停產和昂貴的機器閒置。為克服這一挑戰，MAX33012E能夠在資料線CANH和CANL上進行故障檢測，包括過壓、過流和傳輸故障，並報告故障代碼。MAX33012E的檢測和報告功能能夠以最快速度排查此類故障，重新建立鏈路通訊。

MAX33072E：現代化工業和製造系統要求高共模電壓容限，以支援不同節點之間的正常通訊。MAX33072E所允許的共模範圍（CMR）比最接近的競爭產品 高1.6倍（接收器），用於連接分佈廣泛的各個節點，進而擴展了通訊網路規模，允許更多的機器在更大的區域內協同工作，鏈路構建簡單且可靠。

(工商 )