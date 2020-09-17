全球新冠肺炎疫情未歇，檢測需求持續攀升，普生（4117）加速搶進新冠檢測商機，17日公告「普生新冠肺炎核酸檢測試劑盒（4PCO052E）」暨「普生病毒核酸萃取試劑（4PUN012E）」之專案製造，已取得衛福部核准；核准製造期間至110年12月31日止，限於國內中央主管機關或指定檢驗機構進行試驗。

普生指出，目前出貨產品以核酸檢測試劑為主，國家包括印度、印尼、墨西哥、馬來西亞等，每月出貨量約落在10萬～20萬劑，正在等待印度的政府大型標案，該政府約釋出500萬～600萬劑，且有當地、韓國等多家業者競標，若順利取得標案，營運有機會再成長。

各國對新冠肺炎檢測試劑產品仍保持高度需求，普生旗下RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑、以及ELISA血清抗原/抗體試劑持續進行台灣、美國、澳洲、加拿大等地申請認證，強化海外市場佈局，並提高竹科廠產能稼動率以滿足全球檢測所需。

伴隨新冠病毒檢驗試劑出貨拉抬，普生8月營收5,482萬元，月增26.22％、年成長310.53％，創歷史次高紀錄；前8月營收2.63億元，年增59.39％。

普生旗下三款新冠肺炎試劑產品進度上，除GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑已獲歐盟、印度、澳洲等認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，持續供應印度、印尼試劑訂單需求，並進行美國、加拿大、摩洛哥、墨西哥及奈及利亞認證申請中。

此外，普生與中研院合作研發抗原/抗體快篩試劑，正採取結合美國Danner Laboratory檢驗實驗室進行臨床試驗，增加臨床試驗收案件數超過各國申請規範，提高試劑檢測準確率。

(工商 )