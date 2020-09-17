海巡署金馬澎分署於今（17日）上午邀請「台灣血液基金會台北捐血中心」蒞場舉辦捐血公益活動。（金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署於今（17日）上午邀請「台灣血液基金會台北捐血中心」蒞場舉辦捐血公益活動。（金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署於今（17日）上午邀請「台灣血液基金會台北捐血中心」蒞場舉辦捐血公益活動。（金馬澎分署提供）

受新冠肺炎疫情影響，從今年2月疫情開始攀升，全台的捐血量比往年同期減少，海巡署金馬澎分署於今（17日）上午邀請「台灣血液基金會台北捐血中心」蒞場舉辦捐血公益活動，約有30多人熱情參與。

金馬澎分署平日配合華山基金會關懷獨居老人以及新北市中和區公所三節發放白米等公益活動，皆熱心參與；本次因血庫缺血嚴重，不只是O型血液，實際上是各種血型都缺乏，緩解缺血問題為當務之急，且捐血可促進新陳代謝，有益身體健康。

金馬澎分署同仁以實際行動挽起袖子當個快樂的捐血人，響應「捐血一袋、救人一命」宗旨，貢獻一己之力，捐出熱血、傳送愛心，展現海巡人員「愛」不落人後的行動力，金馬澎分署將持續為社會盡一份棉薄心力，讓關懷流向更需要的角落。

金馬澎分署表示，「親民護民」是本分署推動工作項目之一，呼籲民眾如需任何協助，可即撥打海巡「118」免費服務專線，海巡署全天候24小時均有專人為您服務。

(中時 )