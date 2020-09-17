關曉彤(黑衣者)慶生與一票美女友人火辣熱舞，被指人設崩壞。(取自微博)

關曉彤自出道以來，形象清純。(取自關曉彤工作室微博)

被封為大陸「國民閨女」的23歲女星關曉彤，近來因為演出電視劇《二十不惑》的梁爽一角，人氣再創高峰。未料她所屬工作室日前上傳一部關曉彤與閨蜜慶生影片，卻讓關曉彤罕見遭到輿論質疑，甚至還有網友怒轟她乖乖女形象崩壞了。

關曉彤工作室日前曝光關曉彤慶生16秒影片，影片中只見關曉彤穿著性感黑色大露背短裙，與閨蜜們開心大跳韓國天團BIG BANG的招牌歌曲《Bang Bang Bang》，一雙大長腿加上開腿又晃臀的火辣舞姿，十分吸睛。

未料這部影片竟然引發部分網友質疑，批關曉彤清純形象崩壞，「乖乖女的人设这是不要了？」、「小孩子已经不清纯了」、「怎麼像個外圍派對」、「呵呵，這就是國民閨女，真精神」，連關曉彤男友鹿晗也無端被捲入，「妳這樣鹿晗知道嗎？」。

但也有不少網友力挺關曉彤，質疑人家跳個舞犯法啊，「有什麼不合適的，大清早亡了」、「年紀輕輕不去蹦迪難道去跳廣場舞」、「蹦迪怎麼穿都沒問題，怎麼扭都沒問題。工作室有問題，親朋聚會私生活別老往網上放」。

(中時新聞網)