苗栗縣長徐耀昌等人17日頒獎表揚照顧服務員及督導員，並表達感謝與尊敬之意。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人17日頒獎表揚照顧服務員及督導員，並表達感謝跟尊敬之意。（何冠嫻攝）

苗栗縣65歲以上人口達16.9％，照顧服務員站在第一線提供照顧服務，17日苗栗縣政府辦理績優照顧服務員暨居家服務督導員表揚大會，苗栗縣長徐耀昌等人頒獎表揚，並感謝縣內照服員讓縣內長照2.0工作推展更順利。

17日徐耀昌頒獎表揚66照顧服務員及督導員，年齡遍及24歲到70歲，其中服務年資最高為17年。徐耀昌表示，苗栗縣65歲以上人口佔總人口比例將近17％，進入高齡化社會，縣府衛生局、社會處等單位，推廣設置長照2.0機構、社區關懷據點外，最重要的是第一線照顧服務人員，感謝各鄉鎮市的照服員提供充滿愛心與耐心的服務，讓老人家失能、失智或行動不便，都能在地安養。

其中，最年輕得獎者為24歲的照服員陳冠友，他從銀髮產業管理系畢業後，加入苗栗縣私立慈濟居家長照機構，迄今9個月，每個月服務約10位長輩。陳冠友表示，服務個案中印象最深刻的是，協助1位長期臥床的爺爺洗澡、排便，由於移動過程中要費盡力氣，還要小心爺爺身上的褥瘡，力氣與姿勢都需拿捏準確，相當不容易，但看到洗澡後爺爺的輕鬆表情，且舒服入睡，覺得一切辛苦都是值得的。

陳冠友說明，服務個案常耗體力協助移動，並須耐心且細心協助沐浴、清理穢物等，服務過程不輕鬆，在前輩指導下能快速上手。他期許持續精進服務品質外，未來也能開設居家照服機構，擴大照顧服務，為長照貢獻心力。

(中時 )