外傳可能是美軍第6代戰機原型的想像圖。美空軍已證實6代戰機已進入演示機試飛階段。（圖／網路）

美國與中俄展開軍備競賽愈見激烈之際，美國空軍日前首次對外披露，美軍下一代空優戰機已完成至少一架的演示用原型機，並已進行試飛。此一消息震撼國際國防軍事界，但美軍透露細節甚少，包括設計與製造公司、設計性能特色及名稱等都諱莫如深，只表示「以前所未有的方式製造」，而且「演示機已開始試驗」。

據《動力》(The Drive)雜誌報導，在9月15日由美國空軍協會舉行的航空、太空、網路會議上，負責採購、技術與後勤事務的美國空軍助理部長羅柏(Will Roper)公布「下一代空優戰機」（NGAD）研發進度時表示，至少有一架參與該計畫的全尺寸戰機原型機已進行試飛，但他未有透露更多詳情，包括有多少架原型機已經出廠、試飛次數、原型機名稱以及戰機製造商。

報導說，這是去年以來有關美國空軍下一代戰機最確實的官方訊息，羅柏向《防務新聞》證實，確實已經建造了下一代戰機的演示機，並已開始試飛，這個進度打破了以前所有的記錄，我們已經準備好以前所未有的方式來製造下一代飛機。

美國下一代空優戰機的設計與製造概念都未正式對外公布，圖為美國諾斯洛普公司為下一代空優戰機繪製的想像圖。（圖／諾斯洛普公司）

不過，分析人士認為，演示機是否應該被理解為下一代空優戰機的真實原型尚不確定，下一代空優戰機有可能是無人駕駛飛機，但很明顯的是，美國的下一代戰機已經進入試機上測試階段。

報導說，根據NGAD計劃的性質，目前在試飛的有可能是一架技術演示機，用於降低技術風險並證實NGAD計劃的各項主要設計概念。可能是一種巧合，最近美國西南部的飛行測試活動顯著增加，其中至少會有部份與NGAD測試有關。

羅柏所提到「前所未有的方式」可能會讓人聯想到以前的X-Planes試驗機突破技術極限的圖像，但它同樣可以用於描述飛機設計和開發過程的先進技術與觀念，例如先前美國空軍曾使用數位技術用來設計並建造飛機的「e系列」(eSeries)工程。

報導指出，美國曾經公開的最後一個已知的新型戰鬥機原型是波音X-32和洛克希德．馬丁的X-35，它們是在2000年代初參加了聯合打擊戰鬥機計劃，最後由洛馬公司獲選，並命名為F-35。新戰機的消息總是充滿神秘氣氛，宣布任何新型戰鬥機都是不尋常的事件，外界很期待能有更多訊息對外公布。

(中時新聞網)