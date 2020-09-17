中央疫情流行指揮中心在今年4月將旗山老街列為旅遊警示區，自此後老街人潮突然變少，假日整條街空蕩蕩，店家哀嚎遍野，雖然政府有發振興券，但各別店家差異很大，振興效果不佳，旗山老街商圈為了自救，自行推出振興摸彩券，凡是消費滿100元就可領一張摸彩券，最大獎品有ipad Pro，盼吸引民眾消費，恢復老街過去榮景。

為鼓勵民眾於10月連假期間到旗山老街旅遊消費，第一波行銷活動旗山商圈祭出價值10萬元的3C大獎，來搶攻這波連假出遊商機，9月19日起到11月30日止，只要到旗山老街指定店家單筆消費滿100元，即可獲得摸彩券乙張，有機會抽中ipad pro、iphone以及Airpods等總價值10萬元的3C大獎。

老街30多間特色店家，包含小吃、豆花、飲品、枝仔冰棒以及香蕉伴手禮、銀樓等店家皆有參與此次活動，要讓消費者買的盡興，更要抽的開心。

旗山老街店家自救，目前推三階段振興活動，第一波振興活動自9月19日起至11月30日止推出振興摸彩券，第二波從12月1日至110年1月31日止，將邀請網紅到老街特色店家踩線報導，透過線上線下的共同行銷，將人潮帶進商圈店家創造觀光旅遊商機。

而第三波是110年2月12日到2月16日，將結合過年期間的福袋發送，民眾消費只要滿1000元就送福袋，希望吸引更多消費人潮。

旗山形象商圈促進會表示，旗山商圈三波段行銷活動要讓消費者好吃好玩又能夠拿好禮，將人潮引進商圈，共同振興商圈經濟。活動詳情請上「旗山老街」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )