櫃買中心今（17）日表示，亞矽股票（6113）、驊宏資股票（6148）、旺玖股票（6233）、鈦昇股票（8027）、鈦昇二轉換債（80272）等自9月18日起預收款券並分別每五分鐘撮合一次。

亞矽、驊宏資、旺玖等三檔股票等因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月18日起10個營業日（到10月5日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

鈦昇股票因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月18日起10個營業日（到10月5日止），對鈦昇股票、鈦昇二轉換債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

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