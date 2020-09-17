中華民國銀行公會第13屆第2次會員代表大會於17日下午於臺灣銀行公庫部大禮堂舉行，由銀行公會理事長呂桔誠主持，金管會主委黃天牧、銀行局局長莊琇媛均出席指導，會員代表出席踴躍，大會進行順利。

黃天牧致詞時表示，在詭譎多變的時代，經營銀行業及銀行監理都面臨許多的挑戰，要感謝理事長呂桔誠的帶領，銀行公會長期以來積極協助主管機關推動各項金融政策，銀行公會是周邊公會中資源最多、行動力最強、影響力也最強的公會，為配合各項政策施行，公會扮演良好的溝通管道，於照顧社會各方面的需求其分際也拿捏合宜。也對各銀行在疫情期間全力配合紓困振興貸款措施，致上最大的感謝，沒有各銀行的支援是無法達成的。

這幾年金融業面臨國內外防制洗錢、經濟波動等挑戰，用兩個字形容這個時代的特質，即「跨域（transboundary）」與「轉型（transformation）」，與其他行業相同，皆不再固守原來商業模式，積極往外發展，創造更多利基，於樹立新的商業模式典範時，勢必需要內部轉型，轉型需要top down，包括人才及技術各方面。轉型不只是金融機構，亦包括主管機關。

在「跨域」與「轉型」之外，也面臨許多外在環境的變遷，所以就任後，希望創造一個更具「韌性（resilience）」、更「創新」、更「永續」、更「包容」的金融體系，目前面臨低利率環境、科技發展、人口老化、氣候變遷、財富分配不均等外在環境的挑戰，影響到金融體系商業模式的發展策略。

所謂「韌性」，不再只是資本適足率或流動性是否足夠，可能來自作業及資安風險；「創新」不完全是金融科技，更重要是價值與態度，不能固守過去的思維；「永續」是指對於企業的評價不再只是看量化的標準，而是看質，係指企業對社會、國家、環境的貢獻；「包容」係指經營銀行是要得到民眾的信任，要重建道德及價值，對於誠信的經營文化要更深化落實。

黃天牧指出，目前銀行面臨「低利率環境」、「委外」及「資安」風險的問題，在此低利率環境，銀行積極增加手續費收入，但業績目標應合宜，不能為了業績而不當銷售。在「委外」部分，主管機關如何監理及金融機構如何管理委外機構之風險應審慎思考。這些問題不必然是問題，只要大家共同面對找出解決的方案，就無需畏懼風險。相信在銀行公會的合作協調下，大家願意勇於面對風險，風險就能被妥善處理。

呂桔誠致詞時表示，今年初新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，嚴重衝擊世界各國經濟，為因應疫情對產業影響，各會員銀行推出紓困融資方案，銀行公會亦積極加入行政院「金融國家隊」，參與「企業紓困振興融資跨部會協調平台」會議，協助政府訂定各部會紓困方案，並建議訂定銀行經辦人員對非因故意、重大過失或舞弊造成之呆帳，得免除相關責任之免責條款，同時提供獎勵措施等。

另外，回應行政院紓困貸款「寬一點、快一點、方便一點」三大政策，研訂紓困方案及簡化措施，包括企業舊貸展延措施、申貸作業簡化措施，針對小規模營業人50萬以下貸款（C方案）研訂簡易徵信項目及舉辦研討會等。

截至8月，各銀行辦理紓困貸款案件（包括各部會及銀行自辦）金額達1兆6千多億元、勞工紓困貸款核貸90多萬戶、中央銀行C方案核貸達400多億元，銀行公會與銀行同業同心協助企業及民眾度過疫情的衝擊，讓危機化為轉機。

鑒於日益升高的全球營運風險，金融機構需密切因應外部監理環境變化趨勢，銀行公會於今年8月舉辦「建構金融機構全面遵循體制~向公司治理3.0邁進」研討會，邀請金管會主委黃天牧及金融法遵專家，分享「全面遵循體制」（Total Compliance）的理念、重要性以及相關金融監理、公司治理與風險控管之專業見解。

此外，為推動銀行業因應LIBOR退場準備，辦理「國際因應LIBOR轉換情形及銀行面臨之風險與挑戰研討會」，另與高盛合辦LIBOR進階線上研討會，就國際銀行轉換經驗分享。

考量新冠肺炎疫情及中美衝突將成為未來影響全球經濟金融的關鍵變數，銀行公會及國立成功大學社會科學院訂於今年9月22日在台南晶英酒店共同舉辦「國際名人講堂」，邀請國際知名經濟學家－日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，分享其對於全球經貿變局深入研究之見解，以增進國內金融業與企業界對國際金融局勢之瞭解。

(工商 )