螞蟻集團即將啟動A＋H股IPO之際，千方科技、魚躍醫療今日收盤後發公告稱，銀保監批復同意螞蟻集團籌建重慶螞蟻消費金融公司。值得注意的是，國泰金控旗下的子公司國泰世華銀佔股10％。

重慶螞蟻消費金融公司由主要螞蟻集團、南洋商業銀行公司、國泰世華銀行（中國）公司、寧德時代、千方科技、中國華融資產管理股份公司、魚躍醫療共同出資設立，注冊資本人民幣80億元。

(工商 )