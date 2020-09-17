國泰螞蟻合設消金公司 陸銀保監點頭了 19:052020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團即將啟動A＋H股IPO之際，千方科技、魚躍醫療今日收盤後發公告稱，銀保監批復同意螞蟻集團籌建重慶螞蟻消費金融公司。值得注意的是，國泰金控旗下的子公司國泰世華銀佔股10％。 重慶螞蟻消費金融公司由主要螞蟻集團、南洋商業銀行公司、國泰世華銀行（中國）公司、寧德時代、千方科技、中國華融資產管理股份公司、魚躍醫療共同出資設立，注冊資本人民幣80億元。 (工商 ) #國泰世華銀 #螞蟻集團 #千方科技 #魚躍醫療 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國台辦亮數據 兩岸經貿更緊密 04:102020/09/17 全球財經 《科偵法》塞木馬 藍黨團質疑政府帶頭當駭客 12:382020/09/16 政治 強化金融資安 純網銀擬設資安長 21:002020/09/16 政治 辜尹大戰3／正大買日盛金送審 辜仲諒穿梭幫忙引薦經營團隊人才 08:562020/09/16 財經 永豐金公司治理講座 分享AI洗防 逾百名金控董監與高層與會 04:102020/09/16 金融．稅務 社論／不能強迫台商放棄大陸 04:102020/09/17 時論廣場 工商社論》國銀開發海外業務 進入新時代 04:102020/09/16 財經要聞 金管會重視資安防護 1兆元以上金融機構、網銀設副總層級資安長 16:212020/09/17 財經 純網銀開的支票 黃天牧要求必須兌現 15:542020/09/16 財經 小額貸款加強監管 陸銀保監：禁用於股票金融衍生品 16:212020/09/16 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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