免費和開放式的RISC-V指令集架構（ISA）的應用日益普遍，推動了經濟、標準化開發平臺的需求，該平臺嵌入RISC-V技術並利用多樣化RISC-V生態系統。為滿足這一需求，Microchip Technology Inc.宣佈推出業界首款基於RISC-V的SoC FPGA開發套件。

這款名為Icicle Kit開發套件 專為業界領先的低功耗、低成本、基於RISC-V的PolarFireSoC FPGA打造，彙集了眾多的Mi-V合作夥伴，協助多樣產業客戶加速設計部署和商業應用。

設計人員現在可以開始開發和評估即時操作系統（RTOS）、除錯器、編譯器、模組化系統（SOM）和安全解決方案等廣泛的RISC-V生態系統產品，進而輕鬆部署基於RISC-V的可程式設計SOC FPGA。Mi-V RISC-V合作夥伴生態系統是Microchip和眾多協力廠商為全面支持RISC-V設計而開發的一個不斷擴展、全面的工具套件和設計資源。

Microchip FPGA業務部副總裁Bruce Weyer表示：「隨著RISC-V軟體和矽晶片在市場上的廣泛應用，Microchip正在引領處理器設計的革命性轉型。我們正在透過一個低成本評估平臺消除進入門檻。藉由這一平臺，嵌入式工程師、軟體設計人員和硬體開發人員可以同時利用開放式RISC-V ISA的優點與Microchip業內最佳尺寸外型、散熱和低功耗特性的PolarFire SoC FPGA進行設計。」

RISC-V國際董事會副董事長、2017年圖靈獎獲得者David Patterson表示：「售價不到500美元的低功耗RISC-V開發板讓人眼前一亮。Microchip Icicle工具套件內置PolarFire SoC，將加速RISC-V軟體生態系統的發展，對需要低功耗中階SoC FPGA的應用來說是個好消息。」

(工商 )