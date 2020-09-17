國民黨台南市議員王家貞、李中岑與助理、友人7月20日爆料假三倍券案獲判無罪，警方2日提出抗告，台南地院17日說明4人陳述難認屬謠言，尚不足以影響公共安寧，宣布抗告駁回，警方得知消息回應，尊重司法判決，王家貞則表示「等開議再說」。

台南市議員王家貞、李中岑、王的李姓助理與李的勞姓友人等4人，7月20日爆料坊間出現假三倍券，遭行政院長蘇貞昌批評擾亂防疫秩序，刑事局立刻以「散布謠言，足以影響公共安寧行為」為由，要求台南市警察局依照社維法將4人移送台南地檢署，台南地院上月底裁定不罰。

判決一出，台南市警局立刻接獲刑事局公文，要求提抗告，台南市警察局長詹永茂為此赴台南市議會，向王家貞與李中岑兩議員說明，表示此舉是「依程序奉命行事」，兩議員當時將矛頭對準執政黨，痛批民進黨政府「踐踏民主自由人權」。

台南地院17日作出裁定，認為兩議員提出質疑，均非無事實根據而憑空捏造、無的放矢的行為，僅欲在提醒公眾注意偽三倍券問題，達公共利益的維護，評論時政之目的而已，難認4人主觀上想將言論散布、製造聽聞者畏懼與恐慌。因此裁定抗告駁回。

台南市警4分局長蔡進閱聽聞抗告駁回消息，僅回應，尊重司法判決。王家貞強調此事證明民進黨的專斷獨裁，會等台南市議會開議再算帳。

(中時 )