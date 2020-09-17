嘉義市宣信國小學童刷嘉e卡很有感。（廖素慧攝）

嘉義市國中小校園啟動全面啟動嘉e卡，各界人士欣慶。（廖素慧攝）

嘉義市政府17日啟動全市智慧校園嘉e卡，約2萬1000名國中小學生持用「嘉e卡」刷卡，就能搞定學校推播資訊、個人健康、圖書館借還書、小額支付、搭公車等校園生活，市長黃敏惠說，打造嘉義市成為小而美的科技城就從智慧校園開始。

黃敏惠表示，嘉北、精忠國小去年起推行學生智慧卡，家長用手機APP可以知道孩子平安到校，如今智慧功能再升級，個人健康資訊、電子聯絡簿、搭公車等等多功能通通在這張數位卡。

黃敏惠說，嘉義市是全國第1個讓每1所國中小學生都能使用嘉e卡的城市，親師能更便捷溝通，促進更友善的合作，相信科技能拉近人與人的感情，打造人文科技的校園新文化，共同塑造嘉義市成為「小而美」科技城市。

教育處長林立生說，全市國中小全面啟動數位學生卡「嘉e卡」及校務系統行動App，約有7000國中生及1萬4000名國小生，共2萬1000名學子持用，家長用手機下載校務系統行動App就能獲知孩子到校時間、傷病歷程資訊、學校重要訊息、線上請假、圖書借閱情形、查詢電子聯絡簿等校園資訊。

黃敏惠於啟動儀式中頒發感謝狀感謝協助及合作發行嘉e卡的一卡通公司、捐贈全市國中小校園設置感應卡機的松田建設、建置並提供校務系統APP的全誼資訊公司等單位。

(中時 )