嘉義市「光織影舞」光影藝術展《鏡花水月》，打造全台最大的湖水秋月，璀璨奪目。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市「光織影舞」光影藝術展《生命的色彩》，點亮夜色多彩多姿 。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

全台最大的戶外光影藝術展「2020嘉義市光織影舞」將自10月1日至11月1日在北香湖公園登場，市府17日宣布啟動藝展，市長黃敏惠熱情邀請大家秋天來嘉義市夢幻小旅行，感受五光十色的夜生活。

黃敏惠表示，光織影舞執行團隊以大地為畫布、光影為筆墨，創造出白天看景、夜間看影的沉浸式展演體驗，設計7座大型光影裝置藝術表現四季大自然的情景變幻，美輪美奐，彷彿置身夢幻仙境，絕對值得用1小時夜遊，市民、遊客、文青、網美不能錯過，並期待展演帶動夜經濟再衝一波。

市府觀光新聞處長張婉芬說，「光織影舞」是全國最大的戶外夜遊光影藝術展，7座裝置藝術包括浮在湖面的「鏡花水月」，用3D投影打造寬7公尺、高3公尺的「全台最大、最近的月亮」，環湖一圈有不同的視覺體驗，還暗藏玄機，有月兔、嫦娥的中秋浪漫景致。

市府表示，市府延續安心旅遊的熱潮，再次搭配交通部觀光局安心旅遊專案，加碼推出振興旅宿業者1500萬元補助計畫，自10月1日至10月31日止或至補助經費用罄提前截止，歡迎大家10月來嘉義市夜遊、住宿、享優惠。

市府鼓勵遊客搭公車遊嘉義、賞光影秀，即日起至12月31日止，持電子票證（悠遊卡、一卡通）可免費搭乘市區公車，詳細時刻表可查詢嘉義市政府交通處網頁，高鐵嘉義站下車者可轉乘計程車，或搭乘BRT至嘉義火車站再轉乘市區公車。

(中時 )